Официальный представитель Генпрокураты Александр Куренной заявил, что ведомство изучит материалы и возьмет на контроль расследование дела о продаже в Москве психотропного препарата матерью ребенка-инвалида, сообщают "Вести".

Ранее сообщалось, что мать двоих детей Екатерина Коннова, 6-летний сын которой болен детским церебральным параличом и страдает от приступов эпилепсии, попала под уголовное преследование за сбыт нескольких лишних ампул с лекарством.

Женщина приобрела жизненно необходимое лекарство для сына на одном из интернет-форумов, а когда остатки (пять микроклизм с не сертифицированным в России веществом) не понадобились, решила перепродать его на том же ресурсе.

Дело в том, что воспитывающая одна двоих детей неработающая Коннова нуждается в средствах, и деньги, которые она хотела получить за лекарство, за которое она ранее купила сама, для нее явно не были лишними.

Однако именно на это объявление обратили внимание полицейские. Спецоперацию против опасной "преступницы" можно назвать молниеносной. Борцы за общественную безопасность сразу задержали женщину, в кратчайшие сроки завели уголовное дело и быстро добились меры пресечения в виде подписки. И обвинение предъявили, как рассказала сама женщина, практически в машине по пути в отдел. Да и статья серьезная — от 4 до 8 лет лишения свободы. "Возможно, сотрудники даже премию получат", — предполагает корреспондент РЕН ТВ.

В отношении Конновой отделом полиции по Мещанскому району Москвы было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В Сети бурно отреагировали на эту историю после того, как о ней рассказали на сайте детского хосписа, пациентом которой является сын Екатерины. Пользователи активно подписывают петицию с требованием закрыть это уголовное дело. За 10 часов петицию подписали 80 тысяч человек, на данный момент свою подпись поставили более 100 тысяч человек.

По данным следствия, женщина "незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам".

Несмотря на то, что диазепам входит в список "Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", утверждаемый правительством РФ, с 1 августа 2013 года он внесен в "Список III психотропных веществ", оборот которых в России ограничен.

Защита женщины уже подала ходатайства о прекращении уголовного преследования на имя начальника ОВД по Мещанскому району Москвы и начальника следствия. Как ожидается, ее адвокат намерен в ближайшие дни обратиться к омбудсмену Татьяне Москальковой.