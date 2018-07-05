Четверг, 5 Июль, 21:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Квартиры какого застройщика вы бы предпочли купить в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,26
€ 73,96
414153
18°
Обь
382см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

КПРФ усомнилась в эффективности профсоюзных акций против пенсионной реформы

, ИА "Амител"
В конце месяца партия планирует общероссийскую протестную акцию

Фото: krimchel.ru

КПРФ сомневается в эффективности акций профсоюзов, и настроена на противодействие изменениям пенсионного законодательства путем референдума, заявил зампред ЦК компартии Юрий Афонин, сообщает "Интерфакс". 

"Мы считаем, что любую форму борьбы против повышения пенсионного возраста надо приветствовать. Действительно, после внесения такого законопроекта в Госдуму не только общественные организации, но и большинство граждан, судя по социологическим опросам, возмущено. Уличная активность должна быть, но необходимо использовать те, законодательные формы, которые у нас есть", — сказал Афонин .

"То, что профсоюзы планируют и проводят свои акции, это хорошо. Но, с другой стороны, очевидно, что они становятся "отдушиной" для выражения негатива. А потом все сворачивается. К сожалению, в современной России мало кто верит в действенную силу профсоюзов, которые очень близки к власти. Мы приветствуем профсоюзную борьбу, но считаем, что настоящая консолидация может быть вокруг крупнейшей оппозиционной партии, имеющей фракцию в Госдуме", — заявил Афонин.

Он напомнил, что КПРФ принадлежит идея референдума по вопросу повышения пенсионного возраста: "Сегодня вечером в Москве состоится заседание инициативной группы, которая предложит юридическую процедуру проведения референдума по этому вопросу".

Афонин добавил, что в конце месяца партия планирует общероссийскую протестную акцию: "Общероссийская акция намечена на 28 июля. Мы надеемся в этот день вывести по всей стране сотни тысяч граждан, чтобы власть увидела, какова поддержка в борьбе против повышения пенсионного возраста".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
20:49
Лифт с мужчиной внутри упал с 40-го этажа в Москве 0
20:38
КПРФ усомнилась в эффективности профсоюзных акций против пенсионной реформы 0
20:17
Генпрокуратура проверит дело матери инвалида, продавшей лишнее лекарство 0
19:47
"Куст ГАИ": несанкционированый дорожный знак появился в Ростове-на-Дону 0
19:28
Эхо урагана: 374 машины с деревьями вывезли на полигон ТБО в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: пенсионные страсти, стрельба на дороге и Нагорный парк
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 июля
18:45
Степного орла в Московском зоопарке назвали в честь Игоря Акинфеева 0
18:23
Песков прокомментировал предложение отменить уголовное наказание за репосты 0
18:01
Путин закрытым указом присвоил Сергею Кириенко звание Героя России 7
17:47
Как в глубинке Алтая проводят интернет и подключают жителей к Wi-Fi 0
17:32
Госдума приняла закон снижении акцизов на топливо 1
17:24
"Киномир" опроверг информацию о запертых в зале зрителях во время тревоги 4
17:14
Леопардов, удавов и кайманов пытались незаконно ввезти в Алтайский край 0
17:06
Россия попала в пятерку самых работающих стран, но отстает по заработкам 1
16:50
Слияние Луны и Марса: жители Алтайского края увидят редкое небесное явление 1
16:32
Почти 90% россиян осудили повышение пенсионного возраста 4
16:21
Опасны и прекрасны: самые красивые молнии со всего света 0
16:13
Как в Белокурихе будут бороться с теневой сдачей жилья в аренду туристам 4
16:04
Доплаты к пенсии, на которые могут рассчитывать депутаты Госдумы 8
15:49
Авария с участием троллейбуса блокировала движение трамваев в Барнауле 1
15:32
Полиция начала проверку после стрельбы на дороге в Барнауле 2
15:23
Российские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМ 2
15:11
Границы Белокурихи могут расширить ради благоустройства терренкуров 0
15:02
Киев пригрозил Москве созданием Барнаульского полка 9
14:48
Приехавшего в Горный Алтай старателя судят за покушение на убийство коллеги 0
14:33
Назван победитель гипотетической войны между Россией и Европой 2
14:22
Дамбу на реке Ляпиха в Барнауле восстанавливают по просьбам жителей 1
14:14
Банк "Таатта" лишился лицензии за вывод активов 2
14:01
Смерть на работе: на Алтае 18 человек погибли на производстве с начала года 5
13:56
Силуанов: в России пособие по безработице вырастет до неизвестного уровня 5
13:33
Россиянам наконец-то разрешат прописываться в апартаментах 2
13:24
Зрители кинотеатра в "Арене" оказались взаперти во время пожарной тревоги 4
13:16
Шекспир на корейском: театр музкомедии выступил на международном фестивале 2
13:05
Порошенко заявил, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину 7
12:50
Депутат Госдумы Лоор попросил Москву помочь алтайским аграриям 3
12:38
Опасный сорняк: в Барнауле вырезали и сожгли дикорастущую коноплю 16
12:21
России пригрозили "драконовскими мерами" за "вмешательство" в конгресс США 2
12:17
Бийское предприятие задолжало 172 работникам более 1,7 млн рублей 3
12:02
Обман россиян с бензином назвали клеветой и объяснили испарениями 14
11:49
Разборки со стрельбой в Барнауле попали на видео 14
11:36
Россияне уверены, что качество знаний школьников ухудшилось из-за ЕГЭ 40
11:25
Томенко обсудил модернизацию барнаульского аэропорта с помощником Путина 16
11:14
Кадыров решил продать "свою долю" теплиц под Петербургом 0
11:04
Экс-участница "Дома-2" найдена мертвой в ванной чужой квартиры 6
10:53
Мужчине в Рубцовске дали два года строгого режима за ворованное зеркало 11
10:35
Жилой дом осыпается на глазах в Новоалтайске 3
10:18
Умер экс-депутат Госдумы и Алтайского совета депутатов Николай Рыжак 2
10:15
Производители лекарств предупредили о росте цен из-за новых требований 5
10:04
Людей с ожирением в России за пять лет стало в 2,3 раза больше 10
10:00
Вручение дипломов прошло в Финуниверситете при Правительстве РФ в Барнауле 2
09:47
Члена "Единой России" проверят после митинга против пенсионной реформы 9
09:38
Качество бензина проверят после сообщений о массовом недоливе на АЗС 3
09:27
Маме больного ребенка грозит 8 лет колонии за продажу лишнего лекарства 15
09:16
СМИ: Кремль готовит массированную пропаганду пенсионной реформы 11
09:02
Памфилова раскритиковала интерес наблюдателей к видеозаписям с участков 7
08:52
Общественная палата призвала обсуждать пенсионную реформу 2
08:45
Например, колесо обозрения: что хотят видеть в Нагорном парке барнаульцы 16
08:43
Эксперты усомнились в объявленном Топилиным росте доходов россиян 5
08:26
Новая памятная дата появится в России 4
08:17
Как выбрать и где купить праздничный фейерверк для свадьбы 0
08:06
"Особенная" девочка Лиза и дельфин Даша: встретятся ли они снова 4
07:50
Король: лучшие фотографии неподражаемого Элвиса Пресли 7
07:34
Что запрещено делать в лесах Алтайского края 0
07:22
Квартиру с перепланировкой и зимним садом продают в Барнауле за 12 млн руб 3
07:15
Уголовное дело "Изумрудной страны" стартует в Алтайском краевом суде 2
07:03
Пока, славный уголок: на улице Гоголя в Барнауле начали снос зданий 5
06:48
Африканское пекло, или почему проиграли исландцы: дневник ЧМ-2018 0
06:32
Слишком откровенно: как выглядели первые раздельные купальники 5
06:17
Дождливую и нежаркую погоду обещают в Алтайском крае 5 июля 0
06:01
На пенсию в гробах: алтайские депутаты выступили против пенсионной реформы 11
05:40
МЧС готово помочь вызволить школьников из затопленной пещере в Таиланде 2
04:51
Рекламу дипломов и курсовых на заказ запретят в Госдуме 2
03:46
Стало известно, кто будет судить на матче Россия-Хорватия в ЧМ-2018 0
02:40
Победительницу "Евровидения-2018" обвинили в плагиате 4
01:51
Джоан Роулинг высмеяла Трампа за опечатку в Twitter 0
00:17
Ученые выяснили, в каком возрасте лучше заводить семью 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.