Володин назвал причину публикации данных о пенсиях депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент обнародовал информацию о пенсиях депутатов в связи с недостоверными сообщениями, сообщает РИА Новости.

"Эта информация была представлена в связи, в том числе, с тем, что на многих информационных ресурсах придумывают, говоря о том, что это (пенсия депутатов) сотни тысяч рублей", — сказал Володин.

Он также отметил, что в законодательство были внесены изменения по начислению пенсий депутатам.

Ранее сообщалось, что размер пенсионного обеспечения депутата Госдумы составляет 46 тысяч рублей при условии работы в парламенте от 5 до 10 лет.

Парламентарий, который не менее пяти лет исполнял свои обязанности, имеет право на доплату к пенсии.