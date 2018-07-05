Киев назвал "идеальный план" возвращения Донбасса

Советник главы МВД Украины Иван Варченко рассказал об одном из "идеальных сценариев" возвращения Донбасса под контроль Киева, сообщает РИА Новости.

План выглядит так — "мощный украинский солдат заходит в Москву". "Для украинцев существует только два идеальных сценария развития событий в Донбассе. Первый — Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует все материальные убытки. Второй — мощный украинский солдат заходит в Москву. Понятно, что подобные сценарии желательны, но мы четко понимаем, что на вещи надо смотреть реально и такие блестящие сценарии оторваны от жизни. Все другие стратегии — это стратегии компромиссов", — рассказал Варченко.

Также сообщается, что Варченко ездит по регионам и представляет предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план возвращения Донбасса под контроль Киева.

Согласно этому плану, территорию у линии соприкосновения сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники, а затем Киев занимает территории Донбасса поэтапно.