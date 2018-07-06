Гендиректор алтайского ритейлера "Аникс" Юрий Никитин сообщил порталу Amic.ru, что компания в ближайшее время не намерена заключать договор франшизы с продуктовой сетью из Нидерландов SPAR. Сотрудничество "Аникса" и SPAR началось еще в 2013 году, однако продлилось совсем недолго.

До конца 2016 года алтайский ритейлер собирался переформатировать 24 из 192 своих магазинов в супермаркеты под брендом SPAR. В ноябре 2014 года компания открыла SPAR Express в Бийске, а в I квартале 2015 года планировала запустить супермаркет EuroSPAR в барнаульском ТОЦ "Гулливер парк". Причем он должен был стать одним из якорных арендаторов нового торгового центра. Но этим планам не суждено было сбыться из-за начавшегося экономического кризиса.

Так, из-за девальвации рубля инвестиции в ребрендинг магазинов выросли на 40-60% за счет стоимости оборудования (холодильников, прилавков и др.). В свою очередь нехватка оборотных средств вынудила "Аникс" приостановить развитие всех запланированных инвестпроектов, в том числе и открытие магазинов сети SPAR. Договор франшизы был расторгнут весной 2015 года, а единственная точка SPAR в Бийске вновь превратилась в обычный "Аникс".

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Как удалось выяснить порталу Amic.ru у Юрия Никитина, пока возвращаться к теме SPAR бийская сеть не собирается. "Мы сейчас развиваемся по совсем иной модели и концепции, чем это было ранее. Идет плановая перестройка ритейлера. Если в будущем в эту модель впишется SPAR, то почему бы и не попробовать посотрудничать снова, но на данном отрезке времени в этом нет необходимости", — рассказал собеседник. По словам г-на Никитина, "Аникс" выбрался из кризиса, и последние два года основные экономические показатели сети незначительно, но растут. Это касается и товарооборота, и среднего чека.

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Так, последний, по оценке г-на Никитина, за последний год вырос примерно на величину инфляции, то есть в пределах 2-4%. Между тем помимо открытия новых точек в регионах своего присутствия (Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская и Новосибирская области), "Аникс" в 2016-2017 годах одновременно вынужден был закрыть 24 магазина. Оптимизация, по словам Юрия Никитина, носила точечный характер и была тщательно просчитана.

Добавим, всего в настоящий момент в "Аниксе" трудоустроено около 4 тысяч человек. Сеть была основана 7 июня 1993 года, именно тогда был открыт первый магазин в Бийске. В настоящее время функционирует более 160 магазинов.