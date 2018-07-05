Захарова подсказала Порошенко, как поднять флаг Украины в Крыму

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила президенту Украины Петру Порошенко, как поднять в Крыму флаг Украины, пишет "Царьград".

По словам Захаровой, в этом нет ничего сложного. Порошенко достаточно открыть в Крыму генеральное консульство Украины. И тогда украинский президент может совершенно спокойно поднимать и опускать свой национальный флаг, сколько ему вздумается.

"Исхожу из того, что заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, может быть, имеет в виду открытие генерального консульства", — сказала представительница МИД России.

В этой связи Захарова отметила, что не разделяет всеобщего негатива, вызванного высказыванием Порошенко о поднятии украинского флага в Севастополе. Не исключено, что он просто "намекает" на открытие в Крыму дипломатического представительства Украины, добавила она.