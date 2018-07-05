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Полицейские в Татарстане заставили водителя раздеться догола

, ИА "Амител"
После того, как история получила резонанс, поступило более 500 жалоб на раздевание при личном досмотре

Фото: кадр из видео

В Татарстане полицейские после перепалки с водителем заставили его раздеться прямо на посту ДПС, расспрашивая мужчину, где он купил одежду. Позже ситуацией заинтересовались журналисты федерального канала, однако они были вынуждены вернуться обратно, удалив все записи с камер. В МВД по Татарстану мужчине ответили, что каких-либо нарушений в поведении правоохранителей выявлено не было. Следственный комитет решил провести в отношении полицейских доследственную проверку, пишет "Газета.Ru".

Житель Набережных Челнов Валентин Куликов ехал с женой Ириной, когда его остановили на посту ДПС "Тула-1", который расположен на 1039 км трассы М-7 "Волга". Смонтированную 47-минутную запись с видеорегистратора и видеокамеры Куликов разместил на своем канале на Youtube. В общей сложности, по словам мужчины, на посту он провел 2,5 часа.

Все началось с того, что сотрудник ГИБДД потребовал предоставить документы. Куликов решил узнать причину и цель остановки, на что гаишник отвечает: "Проверка документов".

Согласно п. 106 нового Административного регламента ГИБДД, вступившему в силу 20 октября 2017 года, основаниями для остановки ТС являются: выявление признаков нарушения правил дорожного движения, наличие ориентировок либо данных, указывающих на причастность водителя к совершению ДТП, преступления или административного нарушения, проведение мероприятий по предупреждению ДТП, а также установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области безопасности дорожного движения. При этом пункт 84.13, подразумевающий основание "проверка документов на право управление и пользование ТС, а также на сам автомобиль и груз" был в прошлой редакции документа, но в новой версии его уже нет.

После того, как Куликов называет пункты административного регламента, которым должны следовать инспекторы при остановке водителя, полицейский просит своего коллегу остановить двух понятых. 

Один из полицейских просит мужчину пройти в пост, но тот отказывается идти куда-либо. Тогда правоохранитель берет его за руку и говорит, что сейчас будет применять силу. Куликов заявляет, что это "конфликтная ситуация и следует вызвать для разбирательства ответственное должностное лицо".

После примерно получасовой перепалки полицейские приступили к осмотру автомобиля. После дошло дело и до досмотра водителя. При этом, как отмечается, его попросили снять куртку, обувь, прощупали карманы, попросили спустить штаны и снять трусы. После начали спрашивать у водителя в каком магазине тот покупал одежду и есть ли у него с собой чеки, которые необходимо предоставить. Подозрения объяснили тем, что в ориентировке есть краденные вещи.

После произошедшего мужчина направил жалобы на сотрудников ГИБДД за унижение его человеческого достоинства в прокуратуру и местное МВД. В ответ на это Куликова отвезли в суд, где он был признан виновным в "Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции", и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. Данное постановление было обжаловано в Верховном суде Республики Татарстан, однако там оставили решение Набережночелнинского городского суда без изменений. Так что мужчине пришлось еще и провести неделю в спецприемнике.

По словам Куликова, после того как вся ситуация стала достоянием общественности, в органы поступило более 500 заявлений и жалоб на раздевание при личном досмотре. В отношении же своих сотрудников ГИБДД вину не признало, и, по информации мужчины, никто из них наказан не был.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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