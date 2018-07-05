В Минздраве России прокомментировали RT возможность пересмотра списка лекарств после того как в Москве была задержана мать смертельно больного ребенка Екатерина Коннова, которая пыталась продать лишние лекарства и получила обвинение в незаконном сбыте наркотиков.

В ведомстве отметили, что регистрация лекарств в России носит заявительный характер.

"Вместе с тем в нашей стране установлены одни из самых коротких в международной практике сроки экспертизы лекарственного препарата для оценки его качества, эффективности и отношения "польза — риск" — 110 рабочих дней (около 5 месяцев). Для сравнения: аналогичный срок в Европе составляет около 7 месяцев, в США — около 10 месяцев, в Японии — 1,5 года", — отметили в Минздраве.

В ведомстве также добавили, что в России предусмотрена возможность проведения ускоренной процедуры регистрации (не более 60 рабочих дней) для отдельных препаратов, включая препараты для педиатрии, лечения орфанных заболеваний, а также для первых трех регистрируемых воспроизведенных препаратов.

Ранее Генпрокуратура России заявила о намерении изучить материалы дела Екатерины Конновой.