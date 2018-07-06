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Крейсер на рейде, или как охраняли город-курорт: дневник ЧМ-2018

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Предпоследняя часть путевых заметок журналиста портала Amic.ru, в этот раз - с побережья Черного моря

Фото: facebook.com

После Волгограда перерыв между матчами у меня составил максимальные четыре дня. Вернувшись в Москву с города на Волге, я вновь отправился гулять по столице. В этот раз удалось даже поиграть в мини-футбол рядом с одним из павильонов на ВДНХ. Дальше мой путь лежал в Сочи.

Самобытный курорт без футбольной лихорадки

Добирался до города-курорта как и обычно на фирменном "фанатском" поезде РЖД, на этот раз двухэтажном. Судя по многочисленным селфи, такое чудо техники оказалось вновинку для иностранцев. Путь от Москвы до Сочи занял у нас ровно сутки. Последний час дороги почти все пассажиры дружно провели в коридоре, снимая Черное море, вдоль которого проходила заключительная часть пути, и дружно сетуя, что нет возможности искупаться прямо сейчас.

Кстати, вышел я за 30 минут до Адлера, где у поезда была конечная остановка, так как мой хостел находился в Сочи. Это был, пожалуй, единственный раз из всего путешествия, где я дал маху, забыв, что стадион "Фишт" находится в Адлере, примерно в 25 км собственно от города-курорта. Жилье же мной было выбрано с тем расчетом, что арена расположена именно в Сочи.

Впрочем, с местом я все же не совсем прогадал: буквально в 15 минутах ходьбы находился дендрарий, а в 10 минутах — пляж. Надо сказать, что с морем мне повезло — оно оказалось не только теплым и спокойным, но и чистым. Правда, с силой южного солнца немного не рассчитал: проведя на пляже около 3 часов, обгорел так, что не мог ни к чему прислоняться спиной еще пару дней.
Вообще надо сказать, что приход мундиаля в Сочи несильно повлиял на ритм и содержание жизни этого южного города. Все такие же толпы родителей с детьми, мало интересующихся футболом, битком забитые пляжи, бесчисленные санатории с отдыхающими и т. д.

Морская преграда

Кстати, на юге оказалось меньше всего полицейских по сравнению с другими городами-организаторами ЧМ, но на уровне безопасности это никак не сказалось. Зато когда я добирался на стадион в Адлер, угодил в огромную пробку, которая стоила мне в итоге пятиминутного опоздания на матч. В этот момент я в полной мере смог оценить не столь сильно бросающиеся в глаза меры безопасности, но от этого не менее эффективные. На протяжении нескольких километров вдоль морского побережья на рейде стоял с десяток военных крейсеров. Все корабли находились на значительном удалении от береговой полосы, выступая как едва заметные силуэты на фоне бескрайней водной стихии.

Тем временем мы подъехали на автобусе к Олимпийскому парку. Здесь нас высадили, как оказалось примерно в 3 км от входа на сам "Фишт". Учитывая расстояние и малое время до начала игры, неплохой бизнес делали владельцы гольфкаров, которые подвозили болельщиков к стадиону по 6 человек, беря с каждого по 200 рублей.

Наш человек со свистком

Игра между Австралией и Перу запомнилась, кстати, не только поражением представителей Зеленого континента, которые имели шансы в случае победы пройти в 1/8 финала, но и судейством российского арбитра Сергея Карасева. Матч он не испортил, раздал несколько желтых карточек каждой из команд, но иногда, на мой взгляд, перебарщивал с проведением "профилактических бесед" с игроками, затягивая встречу. Впрочем, каких-то грубых ошибок, повлиявших на исход матча, Карасев не допустил, однако как выяснилось позднее, больше судить на этом чемпионате ему не доверили.

Вновь очаровали латиноамериканские болельщики — на этот раз перуанцы, стадион был на две трети в красно-белых цветах, к тому же российские фанаты поддерживали по большей части потомков инков. Интересно, что после матча болельщики еще долго не хотели расходиться, гуляя по Олимпийскому парку и фотографируясь со спортивными объектами, построенными специально к 2014 году. Плюс все заворожено наблюдали за танцующим фонтаном в центре площади. Не остались не замеченными и арт-объекты, посвященные ежегодному этапу "Формулы-1" в Сочи.

"Хочу увидеть Месси!"

После матча я отправился назад из Адлера в Сочи, прямиком в фанзону на игру Аргентины с Нигерией. Для фанфеста была выделена территория, прилегающая к морскому порту. На трансляцию, кстати, пришло немало перуанских фанатов, горячо поддерживавших своих южноамериканских соседей, а вот австралийцев здесь я почти не заметил.

… Когда Аргентина за 5 минут до конца забила победный гол, наверное, самым счастливым в фанзоне оказался, как ни странно, я.
Дело в том, что последний матч, на который у меня были куплены билеты, это была игра 1/8 финала в Казани, намеченная на 30 июня. Здесь должны были встретиться победитель группы "C" и вторая команда группы "D". Одна из команд уже была известна — Франция, другой стала Аргентина. Это не просто суперафиша для такой ранней стадии плей-офф, но и возможность своим глазами увидеть целую россыпь звезд мирового футбола: Месси, Ди Марию, Игуаина, Агуэро, Погба, Гризманна, Мбаппе, Жиру и т. д.

Уезжал я из Сочи, уже предвкушая эту встречу, которая, забегая вперед, не только не обманула ожиданий, но даже многократно превзошла их, став пока на сегодняшний день самой яркой в рамках игр на выбывание.

Анонс

Читайте в субботу заключительную часть футбольного-туристического дневника из великолепной Казани: о слезах Аргентины, лже-Месси, а также общие впечатления от чемпионата.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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