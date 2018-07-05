Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о росте продолжительности жизни россиян, а также рассказал, сколько граждане будут жить через 15 лет, сообщает RNS.

Топилин уверен, что самый серьезный скачок продолжительности жизни произойдет к моменту завершения переходного периода по повышению пенсионного возраста в России.

На заседании общественного совета при Минтруде Топилин сослался на прогнозы Росстата.

В частности, он привел такие данные: в 2024 году продолжительность жизни мужчин будет равна 72,3 года, женщин — 82,1 года.

"Когда [пенсионный] возраст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, продолжительность жизни увеличится к уровню 2017 года у мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, у женщин к 2034 году — на 7,64 года и составит 85,28 года", — рассказал Топилин.