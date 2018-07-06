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Ученые нашли гены одиночества

, ИА "Амител"
Эксперты изучили базу данных, включающую в себя информацию о геноме почти 500 тысяч человек

Фото: vdv-stupino.ru

Ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что гены оказывают непосредственное влияние на то, будет ли человек страдать от одиночества, пишут "Известия" со ссылкой на журнал Nature Communications.

Эксперты изучили базу данных, включающую в себя информацию о геноме почти 500 тысяч человек. В результате были выявлены регионы генома, которые были связаны с чувством одиночества.

Так, 13 из них образуют связь между стремлением посещать пабы и бары, 6 — с желанием ходить на фитнес и 18 — с принадлежностью к различным конфессиям.

Изучая генетические варианты, характерные для людей, страдающих от отсутствия компании, исследователи также заметили, что во многих случаях схожие вариации уже удавалось связать с лишним весом.

То есть вероятность возникновения и того и другого определялась одними и теми же генами и, судя по всему, бороться с данными проблемами нужно одновременно.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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