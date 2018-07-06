Российские ученые придумали радар для поиска космического мусора

Российские ученые из НИИ ядерной физики МГУ разработали ультрафиолетовый радар для обнаружения космического мусора с борта Международной космической станции (МКС), сообщает РИА Новости со ссылкой на российский национальный доклад о результатах фундаментальных космических исследований в России, который будет представлен на заседании международного Комитета по космическим исследованиям.

"Mini-EUSO будут использовать для распознавания космического мусора с целью в дальнейшем использовать подобный телескоп в комбинации с лазером для ликвидации космического мусора", — говорится в тексте доклада.

Планируется, что прибор будет "смотреть" на Землю из иллюминатора российского модуля "Звезда".

Помимо фиксации космического мусора он даст возможность изучить разнообразные атмосферные события, такие как кратковременные вспышки в верхних слоях атмосферы, фиксировать пролет метеоров, а также осуществлять поиск странных кварков и биолюминесценции.

Прибор был разработан в 2017 году. Сроки его запуска на МКС в докладе не сообщаются.