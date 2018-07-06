Фото: Екатерина Смолихина\Amic.ru

Легендарный Джефф Монсон провел мастер-класс для барнаульских спортсменов 5 июля в спорткомплексе "Темп". Мероприятие прошло при поддержке "Altai Palace Fight", одной из основных задач которой является выявление перспективных молодых спортсменов.

На тренировке боец ММА продемонстрировал специальные приемы и техники борьбы. После чего сфотографироваться и взять автограф у известного спортсмена мог любой желающий.

В приветственном слове Монсон отметил, что Алтайский край очень похож на его родные места и он всегда рад приезжать сюда. Напомним, совсем недавно спортсмен получил российского гражданство.