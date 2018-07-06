Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с предложением передать Пенсионный фонд России в руки Федерального казначейства, поскольку организация является лишней и неэффективной, пишет РБК.

"Современные технологии позволяют, конечно, обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций как Пенсионный фонд", — заявил Титов на встрече с журналистами.

По его мнению, Федеральное казначейство является достаточно продвинутой организацией, в которой была проведена "IT-революция".

Он подчеркнул, что Казначейство действительно держит под контролем финансовые потоки внутри государства, поэтому они могли бы справиться с этой функцией.

Также он напомнил, что организация держит счета государственных и частных компаний. Для решения всех вопросов, как считает бизнес-омбудсмен, можно создать специальную группу, которая будет отвечать на вопросы пенсионеров.