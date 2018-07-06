Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по экономическим вопросам в четверг, 5 июля, заявил о необходимости придать дополнительный стимул развитию отечественной экономики, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что стране предстоит решить серьезные задачи в части увеличения доходов граждан, повышения эффективности и адресности социальной поддержки, многое сделать для роста производительности труда, развития малого и среднего бизнеса, для появления в РФ новых высокотехнологичных производств.

"В целом, нужно придать дополнительный стимул развитию отечественной экономики, задать долгосрочный тренд на повышение ее устойчивости и роста качества жизни людей", — отметил президент.

Путин заявил, что необходимо дать почувствовать россиянам положительный эффект от макроэкономической стабильности в экономике.