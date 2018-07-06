Недовольство россиян депутатскими пенсиями предсказали социологи

Директор "Левада-Центра" Лев Гудков рассказал НСН о низком уровне доверия россиян к депутатам, а информация об их пенсиях дополнительно скажется на раздражении граждан.

Ранее в Госдуме огласили размер зарплат и пенсий депутатов. Если стаж работы в Госдуме больше десяти лет, то размер пенсии составляет около 63 тысяч рублей в месяц, а если от пяти до десяти лет — 46 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата депутата за первое полугодие 2018 года составила 388,5 тысяч рублей.

"Конечно, эта информация дополнительно скажется на раздражении и недовольстве населения. Насколько сильно, не могу сказать. Думаю, не слишком, потому что и так мнение общества о высшем слое и о депутатском корпусе однозначно негативные. Доверие к депутатам очень низкое, и оно падает, а это будет лишь дополнительным аргументом для подкрепления негативных установок", — подчеркнул Гудков.

Ранее сообщалось, что экспертно-аналитическое управление Госдумы предлагало депутатам несколько мер по улучшению имиджа в глазах граждан. В числе прочего народным избранникам советовали участвовать в решении социальных проблем, желательно посредством жертвования собственных денег. Это предложение вызвало у депутатов возражения и критику.