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Разницу в зарплатах бедных и богатых от Росстата опровергли экономисты

, ИА "Амител"
Если бы разница в доходах была такой, как ее представляет Росстат, то было бы лучше, уверен эксперт

Фото: zonakz.net

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН заявил, что соотношение дохода бедных и богатых может достигать 100 раз.

Ранее глава Росстата Александр Суринов рассказал, что соотношение между средними доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных россиян практически не меняется в течение нескольких лет. По его словам, в 2015 году оно составляло 15,7 раз, в 2016 — 15,5 раз, в 2017 году — 15,3 раза. В то же время соотношение между доходом самого бедного из 10% самых богатых и самого богатого из 10% бедных составило 7 раз.

Данные Росстата вызвали недоумение у экономиста Колташова. "Это неправда. Если бы разница в оплате труда или в доходах богатых и бедных работающих россиян составляла всего 15 раз, мы могли бы считаться страной с очень низким распределением. К сожалению, разница в доходах между самыми богатыми и средними классами россиян гораздо больше: 20-30 раз", — заявил эксперт.

"А если сравнивать с бедными россиянами, то разница измеряется в 100 и более раз. Такова картина, которую все знают, поскольку суммы, которые начисляют себе в виде заработной платы, и бонусы топ-менеджеров крупных компаний всем известны. Это огромные суммы. Если сопоставлять их, то никаких 15 раз не получится", — добавил Колташов.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.07.2018 07:56
Злая гостья

В Росстате сидят британские учоные.

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