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В победу российской сборной над хорватской командой в четвертьфинале ЧМ по футболу верят 56% россиян. Об этом пишет РБК, ссылаясь на РИА Новости и опрос ВЦИОМ.
По мнению 10% респондентов, матч может завершиться ничьей, а еще 15% сказали, что победят хорваты. Около пятой части россиян (19%) не дали ответ.
При этом 65% участников опроса намерены смотреть трансляцию игры дома, в гостях или на работе. Не будут смотреть матч 29% россиян.
Опрос проходил 4 июля, в нем участвовали 1600 граждан РФ страше 18 лет.
Комментарии
76% должно быть, недорабатывает телевизор.
ага, стоит только поверить .они сразу облажаются. нет уж. косарь на хорватов.