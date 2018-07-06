Фото: auto.vesti-ukr.com

Заторы в четыре балла образовались на дорогах столицы Алтайского края в пятницу, 6 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение по проспекту Строителей, где пробка растянулась практически от переулка Ядринцева до улицы Профинтерна. Скорость движения авто здесь не превышает 7 километров в час.

Также заторы наблюдаются на отрезках Павловского тракта, проспекта Космонавтов, улиц Власихинской, Юрина, Советской Армии и Челюскинцев.

В городе продолжают вестись дорожные работы: на улице Власихинской, Молодежной, на пересечении Северо-Западной и Антона-Петрова, а также улице Гоголя.