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Свыше 50% россиян продолжают работать в первые годы после наступления пенсионного возраста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главного гериатра Минздрава РФ, доктора медицинских наук, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольгу Ткачеву.
По ее словам, выход на пенсию у людей зачастую провоцирует депрессию. Из-за потери работы возникает эмоционально-психологический дисбаланс, приводящий к обострению заболеваний. В итоге человек чувствует себя хуже.
По мнению Ткачевой, пенсионная реформа была бы гуманной, "если бы велась политика борьбы с эйджизмом (дискриминацией по возрасту), людям бы предоставлялась работа и увеличивалась пенсия". Она отметила, что клубок медицинских и социальных проблем у людей нарастает после 70 лет, поэтому в этом возрасте ему нужна социальная и медпомощь. "Поэтому размер пенсионных выплат должен быть достойным", — подчеркнула она.
Напомним, ранее правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Соответствующие законопроекты внесены в Госдуму.
В инициативе отмечается, что она создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
Комментарии
По ее словам, выход на пенсию у людей зачастую провоцирует депрессию. Из-за потери работы возникает эмоционально-психологический дисбаланс, приводящий к обострению заболеваний. В итоге человек чувствует себя хуже.
Так депрессия не от "ненужности"или обилия свободного времени, а от ухудшения уровня жизни вследствии потери заработка, который в любом случае больше пособия, именуемого "пенсия".
Заладили одно и то же: пенсионеры работают на пенсии. Неужели так трудно понять, работают большинство не ради работы, а чтобы обеспечить более-менее приличный доход, на наши пенсии не проживешь.
Были бы нормальные зарплаты, те кто мог бы работал и не стремился выйти на пенсию, точно также: были бы нормальные пенсии - пенсионеры не стремились бы работать дополнительно. А самое главное: были бы нормальные зарплаты, люди бы платили с них нормальные налоги и пенсии тоже были бы нормальные, увеличивалась бы покупательная способность и соответственно росло производство.
Я еле дотянул до пенсии и сразу получил инвалидность. Когда последние 3 года работал из последних сил инвалидность не оформляли- зарабатывай на лекарства сам.