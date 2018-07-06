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Свыше 50% россиян продолжают работать в первые годы после наступления пенсионного возраста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главного гериатра Минздрава РФ, доктора медицинских наук, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольгу Ткачеву.

По ее словам, выход на пенсию у людей зачастую провоцирует депрессию. Из-за потери работы возникает эмоционально-психологический дисбаланс, приводящий к обострению заболеваний. В итоге человек чувствует себя хуже.

По мнению Ткачевой, пенсионная реформа была бы гуманной, "если бы велась политика борьбы с эйджизмом (дискриминацией по возрасту), людям бы предоставлялась работа и увеличивалась пенсия". Она отметила, что клубок медицинских и социальных проблем у людей нарастает после 70 лет, поэтому в этом возрасте ему нужна социальная и медпомощь. "Поэтому размер пенсионных выплат должен быть достойным", — подчеркнула она.

Напомним, ранее правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Соответствующие законопроекты внесены в Госдуму.

В инициативе отмечается, что она создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.