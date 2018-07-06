Фото: vk.com/barneos22

Крупный пожар произошел в ночь на пятницу, 6 июля, в здании автосервиса на Павловском тракте в Барнауле.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 01:57. Ликвидировать пожар удалось в 02:30.

"На тушение автосервиса в Железнодоpожном районе города Барнаула привлекалось 6 единиц техники и 23 человека личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших в МЧС не сообщают.

Очевидцы в паблике Barnaul 22 уточнили, что в связи с ЧП движение в сторону улицы Малахова было перекрыто.