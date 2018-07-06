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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "готов" к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, укоряя журналистов, сомневающихся в отсутствии у него опыта и подготовки к таким ответственным переговорам. Об этом пишет "Российская газета".

"Путин очень подготовлен, а будет ли готов Трамп?" — сказал американский президент, иронизируя над вопросами, которые подняли ряд экспертов по поводу встречи глав РФ и США 16 июля в Хельсинки.

"Вы знаете, президент Путин из КГБ и тому подобное. Поверьте мне, все будет хорошо!" — цитирует газета выступление Трампа на митинге перед сторонниками в Грейт-Фоллсе, штат Монтана.

Американский президент подчеркнул, что "всю жизнь готовился к подобным вещам", добавив, что "даже мог бы иметь хорошие отношения с Путиным". Зрители в ответ на это разразились аплодисментами.

Трамп вечером во вторник, 10 июля, прибудет в Брюссель, где поучаствует в саммите НАТО. После этого он посетит Великобританию, где запланирована встреча с королевой Елизаветой II. После этого президент США вылетит в Хельсинки на встречу с Путиным.