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Услугами Крымского моста к началу июля воспользовались порядка двух миллионов человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

По его словам, в период с 16 мая по 30 июня текущего года по мосту проехало свыше 625 тысяч транспортных средств, включая 6,4 тысячи автобусов. "Согласно наших расчетов, это почти 1 миллион 985 тысяч пассажиров", — цитирует его слова агентство.

Уточняется, что на полуостров за этот срок прибыло более 337 тысяч транспортных средств (свыше 3 тысяч автобусов) и почти 1 миллион 97 тысяч пассажиров.

Дорога по Крымскому мосту находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора. Четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысячи автомобилей в сутки. Двигаться по мосту можно с максимальной скоростью 90 километров в час, остановки запрещены.

Крымский мост является самым протяженным в РФ (протяженность 19 километров). Он должен был начать работать в конце года, но строительство было завершено с опережением.