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Ученые из Тильбурского университета определили, почему люди могут уставать во время отпуска больше, чем во время работы. Об этом пишет Life, ссылаясь на The Sun.

В первую очередь, это характерно для тех, кто подвержен "досуговой болезни". Такие люди так сильно перегружают свой организм на работе, что чувствуют накопленную усталость или заболевают в начале отпуска.

Кроме этого, усталость в отпуске может вызывать ежедневный недосып. При этом, даже если в ходе отпуска продолжительность сна увеличится, организм все равно будет чувствовать слабость.

Еще причиной усталости в отпуске называют употребление алкоголя, который также мешает спокойному сну, и недостаток йода с последующими сбоями в работе щитовидной железы, которые провоцируют появление синдрома хронической усталости.