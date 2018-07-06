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Ученые из Тильбурского университета определили, почему люди могут уставать во время отпуска больше, чем во время работы. Об этом пишет Life, ссылаясь на The Sun.
В первую очередь, это характерно для тех, кто подвержен "досуговой болезни". Такие люди так сильно перегружают свой организм на работе, что чувствуют накопленную усталость или заболевают в начале отпуска.
Кроме этого, усталость в отпуске может вызывать ежедневный недосып. При этом, даже если в ходе отпуска продолжительность сна увеличится, организм все равно будет чувствовать слабость.
Еще причиной усталости в отпуске называют употребление алкоголя, который также мешает спокойному сну, и недостаток йода с последующими сбоями в работе щитовидной железы, которые провоцируют появление синдрома хронической усталости.
Комментарии
кто устает? сами может психологи и устают
что в отпуске недосып-алкоголь
что не в отпуске недосып-алкоголь
Поэтому в отпуск ходить вредно, надо их отменить
никогда в отпуске ни разу еще не устала
единственное утомительны перелеты по 8-12 часов.. то это да.. нужно делать полки как в плацкарте что бы спать весь перелет
и кстати это было бы даже лучше уложить в 3 ряда и народу больше влезет и денег больше собрать
мозг гражданам засоряют, "мол отдыхать вредно" работайте до 65 лет...
Пенсия зло, отпуска зло. Надо рабочий день 12 часов и без выходных. Также снизить планку возраста, с которого брать на работу, а то ишь, в школу ходят. Незачем, образование - тоже зло. Крестики пусть ставят, и хватит с них. Никаких больничных, разбаловались, понимаешь. Не можешь работать - сдохни.
всем "психологам" - идите лесом!