Фото: служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД"

Объемная надпись "Барнаул" длиной шесть метров появилась на подъезде к городу, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД".

Отмечается, что в данный момент работники Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги завершили монтаж этой конструкции на железнодорожной станции краевой столицы.

Длина объемной надписи составляет шесть метров, а высота — 1,4 метра. Буквы изготовлены в рамках работы по благоустройству железнодорожных станций региона.

Подобного рода малые архитектурные формы установили и на других станциях — Славгороде и Алейске.