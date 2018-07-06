Фото: blogger-inform.com.ua

Ученые из Северо-Восточного университета в США провели исследование в течение года с целью выяснить, могут ли смартфоны втайне подслушивать разговоры пользователей. Они не выявили доказательств скрытой активации микрофонов, однако обнаружили, что смартфоны могут следить за действиями пользователей, пишет TJ.

Специалисты хотели опровергнуть популярную теорию заговора о том, что соцсети и приложения подслушивают разговоры людей вокруг, и используют эти данные для показа таргетированной рекламы. В последнее время в сети регулярно публикуют "доказательства" этой теории.

Так, например, редактор издания Vice пять дней подряд говорил о дешевых футболках и планах вернуться в университет, а затем увидел в Fcebook рекламу одежды и занятий в учебной заведении. Таким образом, он пришел к выводу, что смартфон его подслушивает.

Исследователи в своем эксперименте использовали 10 Android-смартфонов и проверили свыше 17 тысяч наиболее популярных приложений в Play Market, которым предварительно давали доступ к микрофону. Среди них был сам Facebook и порядка восьми тысяч приложений, делившихся данными с соцсетью.

Из 17 260 приложений, участвовавших в исследовании, порядка девяти тысяч имели доступ к камере и микрофону, так что могли в теории подслушать владельца. Учёные запустили на смартфонах автоматическую программу, взаимодействующую с приложениями и фиксирующую данные, которые те отправляют в сеть.

Через год ученые не нашли доказательств, что смартфоны тайно активировали микрофон: ни одна программа не отослала ни одной аудиозаписи на сторонний домен.

Однако итоги эксперимента могут стать причиной новой теории заговора — выяснилось, что многие приложения записывали экран во время использования и отправляли эти данные третьим лицам.

В частности, подобные действия совершало приложение для заказа фастфуда GoPuff: оно записывало, когда пользователь взаимодействовал с ним, а затем пересылало информацию на домен, связанный с компанией мобильной аналитики Appsee. На экране при этом могли находиться конфиденциальные данные, включая почтовый индекс владельца устройства.

При этом в Appsee не скрывают, что записывают действия пользователей: на сайте компании это заявляется как одно из преимуществ платформы. При этом пользователи могли об этом не подозревать, так как в политике конфиденциальности GoPuff не было упоминаний о записи экрана. После обращения ученых данных пункт появился в документе.

В Appsee заявили, что ошибка была на стороне GoPuff, а компания требует от партнёров указывать использование сторонней технологии и запрещает сбор любых персональных данных. Представитель компании также отметил, что пользователи могут обезопасить себя от записи экрана на официальном сайте Appsee.

В Google учёным заявили, что Appsee может поставить ряд разработчиков под риск нарушения политики магазина Play Market, и заверили, что уже "работают с ними". Политика Google требует раскрывать пользователям, какие их данные может собирать приложение.

Исследователи отмечают, что итоги их работы — это не истина в последней инстанции. Смартфоны управлялись автоматической программой, а не людьми, к тому же они находились в контролируемой среде.

Издание Gizmodo добавило, что точность рекламных объявлений почти наверняка не стало следствием прослушки: обычно это просто хороший таргетинг, который основан на цифровом портрете пользователя.