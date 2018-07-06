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Громкое дело о взятках, в которых обвиняют бывшего заместителя генерального директора барнаульского завода "Ротор" Павла Пчелу, направлено в суд.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 64-летнему экс-заму гендиректора ОАО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор" инкриминируют сразу нескольких преступлений, предусмотренных статьями 290 и 204 УК РФ (взятка и коммерческий подкуп, совершенные в крупном и особо крупном размере).
Согласно версии следствия, с октября 2012 по апрель 2017 года обвиняемый, занимая должность заместителя генерального директора завода по коммерческим вопросам и финансам, получал лично и через посредника денежные средства в качестве взятки и коммерческого подкупа за решение вопросов о продаже непрофильного оборудования, недвижимости и транспортных средств, принадлежащих предприятию по цене ниже среднерыночной.
Также, как утверждают в СКР, он получал деньги от представителей фирм-поставщиков различной продукции, заинтересованных в продолжение сотрудничества с заводом.
"В результате противоправной деятельности заместитель генерального директора завода получил около 10 миллионов рублей в качестве взяток и коммерческого подкупа, которые варьировались от 20 тысяч до 3 миллионов рублей. Всего в ходе кропотливой работы следователей Следственного комитета РФ по Алтайскому краю совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по краю выявлено и доказано 14 фактов противоправной деятельности обвиняемого", — добавляют в Следственном комитете.
Известно, что на стадии предварительного следствия Павел Пчела полностью признал вину в содеянном.
Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации, на имущество бывшего топ-менеджера был наложен арест на сумму более шести миллионов рублей.
Любопытно, что бывший подчиненный обвиняемого, которому инкриминируются три эпизода получения взяток, заключил со следствием досудебное соглашение. Ввиду этого уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Отметим и то, что редакция портала Amic.ru первой сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего зама гендиректора "Ротора" и в деталях освещала подробности этой истории.
Комментарии
А те, кто покупал недвижимость, под суд не пойдут за дачу взятки?
Это ведь вообще можно рассматривать, как диверсию по уничтожению промпредприятия. Что теперь на месте этого завода? Почему следствие не подвело под суд тех, кто давал взятки и покупал?
Завод отжимают, кому-то приглянулся и причем давно, после смерти предыдущего генерального директора.