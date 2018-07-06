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Громкое дело о взятках, в которых обвиняют бывшего заместителя генерального директора барнаульского завода "Ротор" Павла Пчелу, направлено в суд.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 64-летнему экс-заму гендиректора ОАО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор" инкриминируют сразу нескольких преступлений, предусмотренных статьями 290 и 204 УК РФ (взятка и коммерческий подкуп, совершенные в крупном и особо крупном размере).

Согласно версии следствия, с октября 2012 по апрель 2017 года обвиняемый, занимая должность заместителя генерального директора завода по коммерческим вопросам и финансам, получал лично и через посредника денежные средства в качестве взятки и коммерческого подкупа за решение вопросов о продаже непрофильного оборудования, недвижимости и транспортных средств, принадлежащих предприятию по цене ниже среднерыночной.

Также, как утверждают в СКР, он получал деньги от представителей фирм-поставщиков различной продукции, заинтересованных в продолжение сотрудничества с заводом.

"В результате противоправной деятельности заместитель генерального директора завода получил около 10 миллионов рублей в качестве взяток и коммерческого подкупа, которые варьировались от 20 тысяч до 3 миллионов рублей. Всего в ходе кропотливой работы следователей Следственного комитета РФ по Алтайскому краю совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по краю выявлено и доказано 14 фактов противоправной деятельности обвиняемого", — добавляют в Следственном комитете.

Известно, что на стадии предварительного следствия Павел Пчела полностью признал вину в содеянном.

Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации, на имущество бывшего топ-менеджера был наложен арест на сумму более шести миллионов рублей.

Любопытно, что бывший подчиненный обвиняемого, которому инкриминируются три эпизода получения взяток, заключил со следствием досудебное соглашение. Ввиду этого уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Отметим и то, что редакция портала Amic.ru первой сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего зама гендиректора "Ротора" и в деталях освещала подробности этой истории.