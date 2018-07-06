Пятница, 6 Июль, 12:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Квартиры какого застройщика вы бы предпочли купить в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,26
€ 73,96
411933
17°
Обь
370см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Барнаульцы смогут обучиться программированию в "Яндекс.Лицей" на базе АлтГУ

, ИА "Амител"
Прием заявок на обучение откроется 30 августа

Фото: cdn.tproger.ru

"Яндекс.Лицей" заработает в Барнауле на базе ФГБОУ ВО "Алтайский госуниверситет". Это бесплатные курсы программирования для учеников 8-9 классов, пишет "Катунь 24".

Набор в "Яндекс.Лицей" конкурсный. Прием заявок откроется на сайте проекта 30 августа. Поступающие должны заполнить анкету и пройти онлайн-тест. Те, кто успешно пройдет тест, получат приглашение на собеседование. На сайте доступен прошлогодний тест, который поможет оценить силы. Занятия начнутся 1 октября текущего года и будут проходить два раза в неделю. Расписание занятий появится на сайте проекта до 10 сентября.

Проект "Яндекс.Лицей" заработал в 2016 году в четырех пилотных городах. В минувшем году в нем обучалось уже свыше 1 300 школьников из 21 города России и Казахстана.

Программа обучения рассчитана на два года. За это время школьники изучат основы Python, одного из самых востребованных в современном мире языков программирования, а также опробуют свои силы в реальных проектах. Подчеркивается, что знания пригодятся не только разработчиком, но и, например, биологам, экономистам или лингвистам.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:11
Экс-руководитель комитета информполитики мэрии Барнаула перешел в "ДАР" 0
12:02
Очевидцы: маленького лосенка сбили на Змеиногорском тракте 0
11:51
В браузере Chrome нашли расширение, тайно сохраняющее историю посещений 0
11:39
Свалку могильных плит и похоронных венков обнаружили под Барнаулом 0
11:23
Москвичи заметили на дорогах загадочный УАЗ "Патриот" 0
11:13
Бюджетный iPhone следующего поколения выпустят сразу в пяти цветах 0
11:04
Основателя секты "Аум Синрике" Сёко Асахару казнили в Японии 4
10:49
Пропавший в середине июня 25-летний барнаулец найден живым 1
10:34
Барнаульцы смогут обучиться программированию в "Яндекс.Лицей" на базе АлтГУ 0
10:26
Дело о миллионных взятках в руководстве барнаульского "Ротора" ушло в суд 2
10:15
Ученые опровергли теорию о смартфонах, подслушивающих пользователей 0
10:05
Проезд по улице Максима Горького перекроют на три недели в центре Барнаула 0
09:50
Психологи рассказали, почему люди больше устают в отпуске, чем на работе 7
09:37
Шестиметровую надпись "Барнаул" установили на подъезде к краевой столице 2
09:24
Почти два миллиона человек проехали по Крымскому мосту с его открытия 2
09:15
Трамп заявил, что был готов к встрече с Путиным всю жизнь 0
09:08
Крупный пожар произошел в автосервисе в ночь на 6 июля в Барнауле 0
08:54
В Минздраве назвали число россиян, работающих на пенсии 10
08:42
Четырехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 6 июля 0
08:25
Более половины россиян поверили в победу сборной над хорватами 3
08:24
Нестареющий "Рокки": как складывалась жизнь Сильвестра Сталлоне 0
08:17
Оплатить курортный сбор в Белокурихе скоро можно будет через терминал 0
08:06
Свадебный переполох: Двух сердец одно решение 0
08:00
Мастер-класс от гипермаркета "АКСИОМА" для тех, кто делает ремонт 0
07:55
Известный и загадочный: 11 интересных фактов из жизни Далай-ламы 0
07:40
Свадебное путешествие по России: выгодно и комфортно 0
07:36
Крейсер на рейде, или как охраняли город-курорт: дневник ЧМ-2018 5
07:30
Фирсова Слобода отвечает 0
07:22
"Аникс" пока не намерен "заводить" голландский SPAR по франшизе на Алтай 1
07:15
В Барнауле прошла бизнес-встреча на тему "Построение персонального бренда" 0
07:03
Пятикомнатную квартиру с бильярдом продают в Барнауле за 8,95 млн рублей 0
06:53
Джефф Монсон рассказал и показал барнаульцам секреты ведения боя 5
06:41
Медленно, но верно: как на Алтае внедряют электронные больничные 0
06:32
Грибной сезон: в Барнауле начали продавать белые грибы. Дорого 3
06:23
Француженка с колдовской внешностью: фото прекрасной Евы Грин 1
06:17
Потепление с грозами обещают в Алтайском крае 6 июля 0
06:04
Какую пенсию получают депутаты Госдумы 2
06:01
Там оживает камень: как удивляет мир Колыванский камнерезный завод 5
05:59
Разницу в зарплатах бедных и богатых от Росстата опровергли экономисты 3
04:53
Недовольство россиян депутатскими пенсиями предсказали социологи 2
03:59
Путин: надо дать россиянам почувствовать положительный эффект 3
02:52
Омбудсмен Титов заявил о ненужности Пенсионного фонда России 3
01:19
Российские ученые придумали радар для поиска космического мусора 0
00:20
Ученые нашли гены одиночества 1
23:44
Полицейские в Татарстане заставили водителя раздеться догола 1
23:39
Пожар внутри мусоровоза произошел в Барнауле 1
23:24
Топилин: россиянки в 2034 году начнут жить по 85 лет 9
22:50
Минздрав рассказал о возможности пересмотра списка наркотических средств 0
22:36
Захарова подсказала Порошенко, как поднять флаг Украины в Крыму 2
22:17
Киев назвал "идеальный план" возвращения Донбасса 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.