Фото: cdn.tproger.ru

"Яндекс.Лицей" заработает в Барнауле на базе ФГБОУ ВО "Алтайский госуниверситет". Это бесплатные курсы программирования для учеников 8-9 классов, пишет "Катунь 24".

Набор в "Яндекс.Лицей" конкурсный. Прием заявок откроется на сайте проекта 30 августа. Поступающие должны заполнить анкету и пройти онлайн-тест. Те, кто успешно пройдет тест, получат приглашение на собеседование. На сайте доступен прошлогодний тест, который поможет оценить силы. Занятия начнутся 1 октября текущего года и будут проходить два раза в неделю. Расписание занятий появится на сайте проекта до 10 сентября.

Проект "Яндекс.Лицей" заработал в 2016 году в четырех пилотных городах. В минувшем году в нем обучалось уже свыше 1 300 школьников из 21 города России и Казахстана.

Программа обучения рассчитана на два года. За это время школьники изучат основы Python, одного из самых востребованных в современном мире языков программирования, а также опробуют свои силы в реальных проектах. Подчеркивается, что знания пригодятся не только разработчиком, но и, например, биологам, экономистам или лингвистам.