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В Японии казнили семь руководителей религиозной секты "Аум Синрикё" (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом в пятницу, 6 июля, пишет РИА Новости, ссылаясь на NHK.
Агентство уточняет, что, в частности, был повешен глава организации Секо Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото), "военный министр" Киехидэ Хаякава, а также Томомаса Накагава, отвечавший за разработку отравляющих газов.
Хаякава известен тем, что в 1993 году руководил строительством завода по изготовлению зарина в одном из японских подразделений. В начале 1990-х он являлся частым гостем в российских подразделениях секты. Также он занимался покупкой и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.
Агентство отмечает, что в списке осужденных, в отношении которых привели в исполнение смертные приговоры, числятся Сэйити Эндо, Есихиро Иноуэ, Томомицу Ниими и Масами Цутия.
Основные японские каналы изменили сетку вещания и транслируют связанные с казнью новости.
Асахара основал религиозную секту "Аум Синрике" в 1987 году. Ее численность достигала от 30 до 50 тысяч человек, из которых более 10 тысяч находились в России.
В 1994 году сектанты распылили отравляющий газ зарин в городе Мацумото префектуры Нагано, жертвами стали семь человек. Позднее, в марте 1995 года, газ распылили в метро Токио. Тогда погибли 13 человек и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.
Комментарии
Его арестовали 20 лет назад и приговорили к казни. Через 20 лет он умер, типа, казнили?
Что-то долго с ним валандались...
6.07.2018 11:07
гость
Его арестовали 20 лет назад и приговорили к казни. Через 20 лет он умер, типа, казнили?
Вот так рождаются фейки! Гость, где в этой НОВОСТИ сообщено, что он УМЕР????
6.07.2018 11:07
Ну что бы пенсию не платить.