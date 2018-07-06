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В Японии казнили семь руководителей религиозной секты "Аум Синрикё" (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом в пятницу, 6 июля, пишет РИА Новости, ссылаясь на NHK.

Агентство уточняет, что, в частности, был повешен глава организации Секо Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото), "военный министр" Киехидэ Хаякава, а также Томомаса Накагава, отвечавший за разработку отравляющих газов.

Хаякава известен тем, что в 1993 году руководил строительством завода по изготовлению зарина в одном из японских подразделений. В начале 1990-х он являлся частым гостем в российских подразделениях секты. Также он занимался покупкой и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.

Агентство отмечает, что в списке осужденных, в отношении которых привели в исполнение смертные приговоры, числятся Сэйити Эндо, Есихиро Иноуэ, Томомицу Ниими и Масами Цутия.

Основные японские каналы изменили сетку вещания и транслируют связанные с казнью новости.

Асахара основал религиозную секту "Аум Синрике" в 1987 году. Ее численность достигала от 30 до 50 тысяч человек, из которых более 10 тысяч находились в России.

В 1994 году сектанты распылили отравляющий газ зарин в городе Мацумото префектуры Нагано, жертвами стали семь человек. Позднее, в марте 1995 года, газ распылили в метро Токио. Тогда погибли 13 человек и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.