Пятница, 6 Июль, 12:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Квартиры какого застройщика вы бы предпочли купить в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,26
€ 73,96
411933
17°
Обь
370см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Москвичи заметили на дорогах загадочный УАЗ "Патриот"

, ИА "Амител"
Предполагается, что новый отечественный автомобиль проходил испытания

Фото: rg.ru

Очевидцы встретили на МКАДе колонну из трех машин в камуфляжной пленке. В одной из них опознали УАЗ "Патриот", который, предположительно, проходит испытания, пишет "Российская газета".

Газета пишет, что ранее появилась информация. что в сентябре 2018 года внедорожник обзаведется новой системой охлаждения двигателя (СОД). В марте следующего года на "Патриот" будет установлен опционный "автомат" французской фирмы Punch Powertrain: это 6-ступенчатая "гидромеханика" 6L50. Также автомобиль будут оснащать бензиновым двигателем ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с., который сейчас ставят на УАЗ "Профи". Уточняется, что новая коробка и модернизированный двигатель появятся одновременно.

Предположительно, "Патриоту" также достанется модернизированный передний мост от "Профи". Главной особенностью данного узла являются другие поворотные кулаки, которые обеспечивают меньший радиус разворота, так как угол отклонения колеса вырастет на 6º. Кроме этого, обновление коснется салона: на стойках кузова появятся ручки, за которые можно будет держаться.

Двумя другими камуфляжными авто оказались китайский машины: белая — это Foton Sauvana, а синяя — Haval H9.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:11
Экс-руководитель комитета информполитики мэрии Барнаула перешел в "ДАР" 0
12:02
Очевидцы: маленького лосенка сбили на Змеиногорском тракте 0
11:51
В браузере Chrome нашли расширение, тайно сохраняющее историю посещений 0
11:39
Свалку могильных плит и похоронных венков обнаружили под Барнаулом 0
11:23
Москвичи заметили на дорогах загадочный УАЗ "Патриот" 0
11:13
Бюджетный iPhone следующего поколения выпустят сразу в пяти цветах 0
11:04
Основателя секты "Аум Синрике" Сёко Асахару казнили в Японии 4
10:49
Пропавший в середине июня 25-летний барнаулец найден живым 1
10:34
Барнаульцы смогут обучиться программированию в "Яндекс.Лицей" на базе АлтГУ 0
10:26
Дело о миллионных взятках в руководстве барнаульского "Ротора" ушло в суд 2
10:15
Ученые опровергли теорию о смартфонах, подслушивающих пользователей 0
10:05
Проезд по улице Максима Горького перекроют на три недели в центре Барнаула 0
09:50
Психологи рассказали, почему люди больше устают в отпуске, чем на работе 7
09:37
Шестиметровую надпись "Барнаул" установили на подъезде к краевой столице 2
09:24
Почти два миллиона человек проехали по Крымскому мосту с его открытия 2
09:15
Трамп заявил, что был готов к встрече с Путиным всю жизнь 0
09:08
Крупный пожар произошел в автосервисе в ночь на 6 июля в Барнауле 0
08:54
В Минздраве назвали число россиян, работающих на пенсии 10
08:42
Четырехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 6 июля 0
08:25
Более половины россиян поверили в победу сборной над хорватами 3
08:24
Нестареющий "Рокки": как складывалась жизнь Сильвестра Сталлоне 0
08:17
Оплатить курортный сбор в Белокурихе скоро можно будет через терминал 0
08:06
Свадебный переполох: Двух сердец одно решение 0
08:00
Мастер-класс от гипермаркета "АКСИОМА" для тех, кто делает ремонт 0
07:55
Известный и загадочный: 11 интересных фактов из жизни Далай-ламы 0
07:40
Свадебное путешествие по России: выгодно и комфортно 0
07:36
Крейсер на рейде, или как охраняли город-курорт: дневник ЧМ-2018 5
07:30
Фирсова Слобода отвечает 0
07:22
"Аникс" пока не намерен "заводить" голландский SPAR по франшизе на Алтай 1
07:15
В Барнауле прошла бизнес-встреча на тему "Построение персонального бренда" 0
07:03
Пятикомнатную квартиру с бильярдом продают в Барнауле за 8,95 млн рублей 0
06:53
Джефф Монсон рассказал и показал барнаульцам секреты ведения боя 5
06:41
Медленно, но верно: как на Алтае внедряют электронные больничные 0
06:32
Грибной сезон: в Барнауле начали продавать белые грибы. Дорого 3
06:23
Француженка с колдовской внешностью: фото прекрасной Евы Грин 1
06:17
Потепление с грозами обещают в Алтайском крае 6 июля 0
06:04
Какую пенсию получают депутаты Госдумы 2
06:01
Там оживает камень: как удивляет мир Колыванский камнерезный завод 5
05:59
Разницу в зарплатах бедных и богатых от Росстата опровергли экономисты 3
04:53
Недовольство россиян депутатскими пенсиями предсказали социологи 2
03:59
Путин: надо дать россиянам почувствовать положительный эффект 3
02:52
Омбудсмен Титов заявил о ненужности Пенсионного фонда России 3
01:19
Российские ученые придумали радар для поиска космического мусора 0
00:20
Ученые нашли гены одиночества 1
23:44
Полицейские в Татарстане заставили водителя раздеться догола 1
23:39
Пожар внутри мусоровоза произошел в Барнауле 1
23:24
Топилин: россиянки в 2034 году начнут жить по 85 лет 9
22:50
Минздрав рассказал о возможности пересмотра списка наркотических средств 0
22:36
Захарова подсказала Порошенко, как поднять флаг Украины в Крыму 2
22:17
Киев назвал "идеальный план" возвращения Донбасса 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.