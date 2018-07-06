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Очевидцы встретили на МКАДе колонну из трех машин в камуфляжной пленке. В одной из них опознали УАЗ "Патриот", который, предположительно, проходит испытания, пишет "Российская газета".

Газета пишет, что ранее появилась информация. что в сентябре 2018 года внедорожник обзаведется новой системой охлаждения двигателя (СОД). В марте следующего года на "Патриот" будет установлен опционный "автомат" французской фирмы Punch Powertrain: это 6-ступенчатая "гидромеханика" 6L50. Также автомобиль будут оснащать бензиновым двигателем ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с., который сейчас ставят на УАЗ "Профи". Уточняется, что новая коробка и модернизированный двигатель появятся одновременно.

Предположительно, "Патриоту" также достанется модернизированный передний мост от "Профи". Главной особенностью данного узла являются другие поворотные кулаки, которые обеспечивают меньший радиус разворота, так как угол отклонения колеса вырастет на 6º. Кроме этого, обновление коснется салона: на стойках кузова появятся ручки, за которые можно будет держаться.

Двумя другими камуфляжными авто оказались китайский машины: белая — это Foton Sauvana, а синяя — Haval H9.