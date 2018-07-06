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Разнообразие цветов ожидает любителей продукции компании Apple, которая в сентябре представит несколько версий фирменных смартфонов нового поколения.

Как сообщает издание "Экономика сегодня" со ссылкой на аналитика Минг-Чи Куо, одна из моделей будет выпускаться сразу в пяти цветах.

Эксперт Минг-Чи Куо известен своими достоверными прогнозамси о продукции Apple.

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Он утверждает, что бюджетный iPhone нового поколения с LCD-экраном будет представлен в красном, оранжевом, голубом, белом и сером цветах.

Специалист также уточнил, что стоимость нового iPhone X составит от 899 долларов, а iPhone X Plus – от 999 долларов. Что же касается бюджетной модели, то она будет продаваться примерно за 700 долларов.