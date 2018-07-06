Фото: Ольга Феоктистова/vk.com/barneos22

Жительница Барнаула возмущена свалкой, которая образовалась рядом с Новомихайловским кладбищем — в березовой лесополосе складируют могильные плиты и похоронные венки.

Фотографии с места событий опубликованы в сообществе Barnaul 22. "Здравствуйте! Хочу поделиться кошмаром, который сегодня обнаружила. Валят мусор (венки, памятники и многое другое) в березовый околок, который находится прямо за кладбищем", — отмечает автор заметки.

Также женщина подчеркивает, что раньше люди собирали в этом месте ягоду и грибы, а теперь здесь горы кладбищенского мусора.