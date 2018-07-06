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Инженер-программист из Сан-Франциско Роберт Тэтон выяснил, что расширение в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox под названием Stylish тайно сохраняет всю историю посещений сайтов пользователями. Об этом пишет РИА Новости.

В блоге инженер написал, что нужен всего один запрос, содержащий один файл cookie, навсегда связывающий учетную запись пользователя с идентификатором Stylish.

По словам программиста, это расширение посылает всю историю просмотров страниц на свои серверы вместе со специальным идентификатором каждого пользователя.

Тэтон отмечает, что Stylish и компания SimilarWeb, создатель расширения, имеют всю информацию о любом пользователе, который пользуется им.

Расширение Stylish позволяет пользователям менять внешний вид страниц. Всего им пользуется свыше 1,8 миллиона человек в мире.