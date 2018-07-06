Фото: youtube.com

Маленького олененка сбили на Змеиногорском тракте утром в пятницу, 6 июля, сообщают очевидцы.

"Сегодня утром на Змеиногорском тракте, напротив садоводства "Прогресс", произошло ДТП. Сбили оленя", — отмечает автор заметки в паблике barnaul 22.

Эта информация сопровождается видео, на котором запечатлено животное, лежащее на проезжей части.