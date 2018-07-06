Фото: youtube.com
Маленького олененка сбили на Змеиногорском тракте утром в пятницу, 6 июля, сообщают очевидцы.
"Сегодня утром на Змеиногорском тракте, напротив садоводства "Прогресс", произошло ДТП. Сбили оленя", — отмечает автор заметки в паблике barnaul 22.
Эта информация сопровождается видео, на котором запечатлено животное, лежащее на проезжей части.
Комментарии
за рулем тоже лось был. Или олень.
С разрешенной скоростью успел бы среагировать!
вроде это косуля, взрослая
Это взрослая косуля сибирская, в народе называемая "козёл". Не надо выдавливать слезу, их в окресностях Барнаула больше, чем блох на собаке...
никогда бы не подумал, что и в Барнауле олени на дорогах
Это косуля...у нас тут не водятся олени
Возможно так должно было случиться , нужно обратить на эту ситуацию больше внимания
диванные эксперты повылазили
ну сбили и сбили и что??