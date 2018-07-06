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Экс-руководитель комитета информполитики мэрии Барнаула перешел в "ДАР"

, ИА "Амител"
Станислав Тетерятник занял пост специалиста по связям с общественностью в перинатальном центре

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Экс-руководитель комитета информационной политики администрации Барнаула Станислав Тетерятник трудоустроился в перинатальном центре "ДАР".

Как стало известно порталу Amic.ru, Тетерятник уже официально приступил к работе в качестве специалиста по связям с общественностью.

Напомним, что пост председателя комитета информполитики в мэрии краевой столицы он оставил осенью прошлого года. Новым руководителем данного подразделения городской администрации стала Екатерина Андреева.

Станислав Викторович Тетерятник родился 12 сентября 1976 года в Таганроге (Ростовская область). С 1980 года живет в Барнауле. Учился на французском отделении факультета иностранных языков Барнаульского педуниверситета. С 1996 года работал на телевидении: ведущим программы "Новости АТН", затем был ее руководителем и продюсером. В 2002 году стал редактором программы "События дня" телекомпании "Город". В 2005 году стал редактором программы "Наши новости". В 2007 году назначен генеральным директором компании ООО "Краевое Агентство Информации", выпускающей программу "Наши новости". С 2008 по 2012 год являлся депутатом Барнаульской городской думы V созыва. В июле 2013 года Станислав Тетерятник был назначен на должность председателя комитета информационной политики администрации города Барнаула. На этой должности он заменил Андрея Ляпунова, который возглавил департамент информационной политики администрации Алтайского края. Осенью 2017 года покинул мэрию краевой столицы.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

6.07.2018 13:32
гость

такие должности и...такое понижение

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