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Легкоатлет из РФ Сергей Шубенков после победы на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне заявил, что рекорд Европы — это реальная цель для него, и когда-нибудь он ее добьется, передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в четверг спортсмен победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария) с результатом 12,95 секунды.

Шубенков называет текущий сезон лучшим в карьере.

"Вот для чего мы тренируемся. Я очень рад, уже в третий раз в сезоне выбегаю из 13 секунд. Это лучший сезон в моей карьере. Я считаю, что достиг определенного уровня, сделаю всё возможное, чтобы остаться на этом", — цитирует агентство слова Шубенкова, приведенные на сайте Бриллиантовой лиги.

Он отметил, что в 2016 году ему было тяжело, когда отсутствовала возможность соревноваться, однако теперь борьба с соперниками помогает ему совершенствоваться.

"Рекорд Европы — это реальная цель, посмотрим, когда я этого добьюсь. С нетерпением жду чемпионата Европы, также я войду в сборную Европы на Континентальном кубке", — подчеркнул спортсмен.