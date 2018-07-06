Редакция Amic.ru не могла остаться в стороне от завтрашней игры ¼ финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

Данная стадия плей-офф открывается уже 6 июля играми Франция — Уругвай и Бразилия — Бельгия. Завтра сначала сыграют Англия со Швецией, ну а следом, в 01:00 по барнаульскому времени, Россия попробует выйти в полуфинал.

Мы заранее запаслись всеми необходимы атрибутами настоящего болельщика — дудкой, флагом, фанатской шляпой, а также мячом, попрактиковавшись немного в ударах по воротам, чеканке и даже обводке. Что из этого вышло — смотрите в нашей подборке.

Напомним, что прямую трансляцию матча Россия — Хорватия можно увидеть в фанзоне барнаульского Парка спорта им. Смертина. Здесь ровно в полночь болельщики намерены записать видеообращение для российской команды. Вход на территорию свободный, начиная с 22:00 7 июля.

Кроме того, для любителей больших мониторов и коллективного боления будет доступен плазменный экран на парковке перед ТРЦ "Арена".

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