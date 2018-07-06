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Правительство внесло в Государственную думу законопроект о включении в ипотечное покрытие облигаций прав требования, обеспеченных залогом прав участия в долевом строительстве. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на сайт кабмина.

Изменения, которые предусмотрены законопроект, позволят банкам наращивать объемы и снижать ставки по ипотеке, благодаря получению доступа к быстрому рефинансированию кредитов, предоставленных на покупку жилья в новостройке.

Кабмин одобрил документ на минувшей неделе — 28 июня.