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"Политех" и медуниверситет договорились о сотрудничестве

, ИА "Амител"
Варианты сотрудничества обсуждались в рамках действующего соглашения между вузами

В Алтайском государственном техническом университете состоялось совещание с участием руководства Алтайского государственного медицинского университета, где обсуждались перспективные направления сотрудничества в рамках действующего соглашения между университетами.

В частности, вузы будут взаимодействовать в образовательной, научной деятельности, а также в разработке специализированных программ и тренажеров для высокотехнологичного обучения студентов на качественно новом уровне.

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, у вузов всегда было много точек соприкосновения. Так, в 2016 году в сотрудничестве с Алтайским государственным медицинским университетом и алтайским филиалом ФГБУ "Гематологический научный центр" разработали совершенно новую, инновационную образовательную программу. Её цель – подготовка специалистов для работы с методами тромбодинамики и ПЦР-диагностики. В рамках программы обучили более 60 сотрудников системы здравоохранения Алтайского края. Это врачи-гематологи, кардиологи, хирурги и другие узкие специалисты.

Как заверили в Алтайском техническом университете, к новому учебному году вуз готов предложить модульные программы повышения квалификации по современным информационным технологиям для практикующих врачей из лечебных учреждений края в рамках постдипломного образования. Это позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению.

Ректор АГМУ Игорь Салдан отметил уникальность партнерства двух ведущих алтайских вузов не только для  развития науки, обучения студентов, но и для улучшения качества оказания медицинской помощи жителям региона.

"Внедрение новых цифровых технологий в учебный процесс поможет усовершенствовать систему обучения будущих медиков и практикующих врачей, а также насытить образовательную программу разноплановыми практическими занятиями", — отметил ректор АГМУ.

Еще одним направлением сотрудничества вузов может стать разработка и поставка тренажеров и комплектующих к ним для оснащения Симуляционного центра АГМУ. Представители медуниверситета оценили преимущества разработок технического университета перед другими производителями, прежде всего по соотношению "цена – качество" и возможности оперативного внедрения алтайских новинок в учебный процесс.

Игорь Салдан выразил надежду на более тесное научное сотрудничество между вузами и предложил коллегам из технического университета использовать дополнительные возможности для продвижения АлтГТУ в международном научном пространстве, в том числе через публикацию в  издании "Бюллетень медицинской науки", который выпускается АГМУ на двух языках: русском и английском.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков предложил провести цикл совместных конференций по смежным тематикам. Это позволит придать дополнительный импульс развитию всей вузовской науки Алтайского края.

"Приятно, что мы нашли много точек соприкосновения. Уверен, совместными усилиями мы сможем добиться хорошего результата", – подчеркнул ректор технического университета.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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