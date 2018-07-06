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Алтайские антимонопольщики раскрыли "медсговор" в ходе госзакупок

, ИА "Амител"
Обойти закон попытались барнаульские фирмы, специализирующиеся на поставках медицинских изделий

Фото: rostec.ru

УФАС по Алтайскому краю возбудило дело в отношении 3 барнаульских компаний – ООО "ЛабМед", ООО "Медснабгрупп", ООО "Медимком-Алтай и одного ИП по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции".

Как сказано на сайте антимонопольной службы, компании подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку изделий для нужд медучреждений Алтайского края.

На недобросовестность участников одного из аукционов обратило внимание КГБУЗ "Краевая клиническая больница" и направило в управление заявление с просьбой проанализировать торги.

В ходе расследования было выявлено три аукциона на поставку медицинских изделий для больниц и медцентров Алтайского края на общую сумму более 6 млн рублей, в которых ответчики по делу действовали по одному сценарию.

Две компании, изначально имеющие не соответствующую заявленным требованиям документацию, своими предложениями допускали значительное снижение начальной цены контракта. Такое поведение вводило в заблуждение иных участников аукционов, в результате чего они "устранялись" от участия в торгах, а иная фирма, участвующая в сговоре, становилась победителем аукциона и получала контракт по стоимости незначительно ниже от обоснованной заказчиком максимальной цены.

Рассмотрение всех обстоятельств дела назначено на 19 июля.

Напомним, КоАП РФ предусматривает за данное правонарушение на торгах серьезную ответственность: штрафы для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет;  для юридических —  от 0,1 до 0,5 размера начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тысяч рублей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

6.07.2018 13:31
- гость -

Отмените 44 ФЗ !!!!

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