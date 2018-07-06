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Свыше 1,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стоит на вооружении российской армии. Такое заявление в пятницу, 6 июля, сделал начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету "Красная звезда".

По его словам, в армии сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации, которые вошли в состав спецвойск видов и родов войск Вооруженных сил. "На их оснащении находятся более 1900 беспилотников. В штабах военных округов, объединений и соединений созданы службы беспилотной авиации", — добавил Новиков.

Он добавил, что дроны, которые начали широко внедрять в армию с 2013 года, повысили возможность войск, прежде всего по ведению воздушной разведки. Кроме этого, возросло качество боевой учебы.

Сейчас беспилотники используются почти во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки для обеспечения эффективного решения разнообразных задач, заключил Новиков.