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Госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения в преддверии праздника Ивана Купалы с просьбой не заливать водой автомобили и быть предельно внимательными на дороге.

"7 июля в России отмечается старинный народный праздник Иван Купала (или Иванов день). Особенно любят этот праздник дети, которые зачастую возле дороги обливают водой проезжающие автомобили. В силу своего возраста несовершеннолетние просто не осознают, что создают аварийные ситуации и рискуют своими жизнью и здоровьем", — говорится в обращении ГИБДД.

Водителей в этой связи просят быть предельно внимательными, осторожными и готовыми к неожиданному появлению детей на проезжей части.

Родителей убедительно просят в обязательном порядке провести беседы со своими детьми о необходимости соблюдения ПДД и еще раз напомнить им о безопасном поведении на улицах и дорогах.