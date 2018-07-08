Сегодня,8 июля,в России празднуется день семьи,любви и верности. В этот день многие отправляют поздравления своим близким в различных мессенджерах. Специально для вас Amic.ru собрал на просторах Сети трогательные пожелания, чтобы вы могли поделиться своей заботой с родными любимыми людьми.

1.Поздравления примите мои

С этим праздником милым, домашним.

Отмечайте всегда день семьи,

Потому что семья — это важно.

Я желаю вам вечной любви,

Я желаю дружбы, согласия.

Чтобы дети на радость росли,

Чтобы было в семье вашей счастье.

2. С Днем семьи, любви и верности!

Будьте счастливы всегда,

Вам — добра, тепла и нежности,

Чтоб хватило на года,

Красоты и понимания,

Жить без глупых споров, ссор,

Не угасло чтоб желание

Раздувать любви костер!

3. Семья и верность — два ключа,

Что к счастью двери открывают!

Нет ярче, чем семья, луча,

Лучи путь в жизни освещают!

Желаю в этот День семьи

Тепла, лишь радости, уюта,

Признайтесь близким всем в любви,

Уйдет на это лишь минута!

4. Сегодня день чудесный и прекрасный.

Наполнен солнцем, светом и теплом,

Ведь в каждую семью приходит праздник

И счастьем наполняет каждый дом.

Любовь и верность каждому знакомы,

Без них нам в этом мире не прожить.

Важней семьи нет ничего на свете.

Желаем всем в любви и в счастье жить!

5. Семьи без любви не бывает,

Любви без верности — тоже.

Хочу, чтоб с годами всё это

Вам было родней и дороже.

Цените друг друга, как прежде,

И верьте всею душою.

Пусть будет любовь бесконечной,

Прекрасной, горячей, большою.

6. Нет на свете лучше слов,

Чем семья, любовь и верность,

Ради них любой готов,

На безумье, и на смелость.

Поздравляю всех на свете,

Для кого важней всего,

Милые, родные люди,

Нет дороже никого!

7. Желаю любви — настоящей, огромной.

Достатка в семье и согласия в доме.

Радости, верности и понимания,

От "половинки" — побольше внимания.

Всегда чтоб смотрели в одном направлении,

Чтоб дома черпали свое вдохновение,

А дом чтобы был просто полною чашей.

Успеха — всем начинаниям вашим!

8. В день семьи забудьте ссоры,

Все обиды и раздоры,

Вы друг другу улыбнитесь

И покрепче обнимитесь.

Пусть у вас все будет ладно,

В доме теплом — дружно, складно,

Чтобы много лет чудесных

Были вы, конечно, вместе!

9. Любовь, семья и верность

Для жизни — три кита! Эту простую истину

Вы помните всегда.

А что для счастья нужно?

Надежды и мечты.

Дела пусть будут ваши

И помыслы чисты!

10. Нас семья от всех тревог надежно защищает,

И любви своим крылом нежно укрывает.

Так храните тот очаг, что дают вам свыше.

Ведь родные люди нам всех милей и ближе!