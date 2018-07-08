Сегодня,8 июля,в России празднуется день семьи,любви и верности. В этот день многие отправляют поздравления своим близким в различных мессенджерах. Специально для вас Amic.ru собрал на просторах Сети трогательные пожелания, чтобы вы могли поделиться своей заботой с родными любимыми людьми.
1.Поздравления примите мои
С этим праздником милым, домашним.
Отмечайте всегда день семьи,
Потому что семья — это важно.
Я желаю вам вечной любви,
Я желаю дружбы, согласия.
Чтобы дети на радость росли,
Чтобы было в семье вашей счастье.
2. С Днем семьи, любви и верности!
Будьте счастливы всегда,
Вам — добра, тепла и нежности,
Чтоб хватило на года,
Красоты и понимания,
Жить без глупых споров, ссор,
Не угасло чтоб желание
Раздувать любви костер!
3. Семья и верность — два ключа,
Что к счастью двери открывают!
Нет ярче, чем семья, луча,
Лучи путь в жизни освещают!
Желаю в этот День семьи
Тепла, лишь радости, уюта,
Признайтесь близким всем в любви,
Уйдет на это лишь минута!
4. Сегодня день чудесный и прекрасный.
Наполнен солнцем, светом и теплом,
Ведь в каждую семью приходит праздник
И счастьем наполняет каждый дом.
Любовь и верность каждому знакомы,
Без них нам в этом мире не прожить.
Важней семьи нет ничего на свете.
Желаем всем в любви и в счастье жить!
5. Семьи без любви не бывает,
Любви без верности — тоже.
Хочу, чтоб с годами всё это
Вам было родней и дороже.
Цените друг друга, как прежде,
И верьте всею душою.
Пусть будет любовь бесконечной,
Прекрасной, горячей, большою.
6. Нет на свете лучше слов,
Чем семья, любовь и верность,
Ради них любой готов,
На безумье, и на смелость.
Поздравляю всех на свете,
Для кого важней всего,
Милые, родные люди,
Нет дороже никого!
7. Желаю любви — настоящей, огромной.
Достатка в семье и согласия в доме.
Радости, верности и понимания,
От "половинки" — побольше внимания.
Всегда чтоб смотрели в одном направлении,
Чтоб дома черпали свое вдохновение,
А дом чтобы был просто полною чашей.
Успеха — всем начинаниям вашим!
8. В день семьи забудьте ссоры,
Все обиды и раздоры,
Вы друг другу улыбнитесь
И покрепче обнимитесь.
Пусть у вас все будет ладно,
В доме теплом — дружно, складно,
Чтобы много лет чудесных
Были вы, конечно, вместе!
9. Любовь, семья и верность
Для жизни — три кита! Эту простую истину
Вы помните всегда.
А что для счастья нужно?
Надежды и мечты.
Дела пусть будут ваши
И помыслы чисты!
10. Нас семья от всех тревог надежно защищает,
И любви своим крылом нежно укрывает.
Так храните тот очаг, что дают вам свыше.
Ведь родные люди нам всех милей и ближе!
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