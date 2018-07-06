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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос туристов в соцсетях, чтобы выявить, в каких городах чемпионата мира по футболу 2018 года находятся самые красивые болельщицы, пишет портал Sport24.

Возглавили рейтинг города Санкт-Петербург и Сочи, которые получили по 23% голосов. Чуть меньше набрала Москва (20%). 12% респондентов заявили, что самые красивые болельщицы находились в Нижнем Новгороде, 10% — в Екатеринбурге.

Меньше 5% набрали Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Волгоград и Самара.

Напомним, города проведения матчей мундиаля посетили пять миллионов туристов, включая 2,9 миллиона иностранцев.