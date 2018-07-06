Директор Барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев пообещал жителям города, что в случае победы российской сборной по футболу в предстоящей игре будет пускать всех на экскурсии бесплатно.
Напомним, что матч пройдет 7 июля в Сочи. В 1/4 финала Чемпионата мира по футболу, российская сборная встретится с Хорватией. Если первые одержат победы, то 9 июля в зоопарке объявят свободных вход для всех желающих.
Комментарии
Потомучто 9 июля понедельник, и народ туда и так не особо ходит в будние дни. Почему бы не сделать в воскресенье, тем более погоду обещают хорошую... у родителей выходной, с ребятишками погуляют
т.е не видать нам бесплатного зоопарка...
Зачёт! Никакого риска потерять доход!
а 8-го слабо? Перестраховывается?
Хотя и так-то шансы паршивенькие....
директор барнаульского зоопарка ничем не рискует
а для лучшей подстраховки, поставить сумму планируемого убытка на победу сборной )))
Вообще можно с понедельника по пятницу до 3часов, бесплатно, на постоянной основе, ничего не потеряет
щедрость не знающая границ. (
Комментаторы к этой новости напомнили мне пословицу: куда солдата ни целуй - у него везде ж....
откройте магазин и торгуйте бесплатно хоть весь год умники
а если проиграют,ценник увеличит вдвое?
Евгений на ходу пословицы лепит
откройте магазин и торгуйте бесплатно хоть весь год умники
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а кто про бесплатно заговорил первым?
за язык кто-то тянул?
подарки надо дарить, а не обещать их
6.07.2018 14:40
Евгений
Я тоже так умею придумывать пословицы: "во сколько в зоопарк не придешь, все равно, животные на обеде", "ворона зерно клюёт на земле, а ж..а наверху ", ну и специально для вас: "что бы вокруг не говорили, напомни всем, что ты умный".
"во сколько в зоопарк не придешь, все равно, животные на обеде"
эт точняк)))) или поемши -спят они