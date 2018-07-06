Директор Барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев пообещал жителям города, что в случае победы российской сборной по футболу в предстоящей игре будет пускать всех на экскурсии бесплатно.

Напомним, что матч пройдет 7 июля в Сочи. В 1/4 финала Чемпионата мира по футболу, российская сборная встретится с Хорватией. Если первые одержат победы, то 9 июля в зоопарке объявят свободных вход для всех желающих.