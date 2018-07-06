Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Жаркая погода после непродолжительного периода падения температур воздуха вернется в Алтайский край в предстоящие выходные.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, температура воздуха в ближайшие дни будет повышаться.

При этом сойдут на нет осадки. Дожди и грозы вероятны в ночь на субботу, 7 июля, а затем в крае установится малооблачная погода.

Ночные температуры в крае в ночь на 7 июля составят +11...+16 градусов, в предгорьях может похолодать до +6 градусов. Днем в субботу будет +23...+29 градусов.

В воскресенье станет еще теплее — воздух прогреется до +31 градуса.

С началом недели, в будущий понедельник, в крае вновь установится аномально жаркая погода. Температуры будут достигать +33 градусов.