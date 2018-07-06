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Минздрав спрогнозировал увеличение продолжительности жизни россиян к 2030 году до 80,1 года. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.

Сейчас продолжительность жизни граждан России в среднем равна 73,5 года.

По словам главного гериатра министерства Ольги Ткачевой, на текущий год ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин и женщин равна 73,5 года. "Прогнозируется, что к 2030 году она возрастёт до 80,1", — заявила специалист.

Она уточнила, что мужчины будут в среднем жить порядка 75,8 года, а женщины — 83,7.