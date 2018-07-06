Фото: da-info.pro
Минздрав спрогнозировал увеличение продолжительности жизни россиян к 2030 году до 80,1 года. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.
Сейчас продолжительность жизни граждан России в среднем равна 73,5 года.
По словам главного гериатра министерства Ольги Ткачевой, на текущий год ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин и женщин равна 73,5 года. "Прогнозируется, что к 2030 году она возрастёт до 80,1", — заявила специалист.
Она уточнила, что мужчины будут в среднем жить порядка 75,8 года, а женщины — 83,7.
Комментарии
Когда эта вакханалия вранья закончится?!
Сейчас продолжительность жизни граждан России в среднем равна 73,5 года.
лихо подтасовывать цифры начали, по демографическому ежегоднику россии в 2016 продолжительность жизни при рождении 71,87 - откуда 1,6 года приписали...
6.07.2018 14:28
- гость -
Когда эта вакханалия вранья закончится?!
18 июля, после принятия поправок в 1-м чтении ))
Прямо по указу
1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение
следующих национальных целей развития Российской Федерации на
период до 2024 года:
а) обеспечение устойчивого естественного роста численности
населения Российской Федерации;
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
(к 2030 году - до 80 лет);
когда империализм закончится
Господа за свои прогнозы не несут никакой ответственности.
Предполагай что хочешь.
Прям легче стало! А то мрут все вокруг как мухи. А министерство ведь врать не будет. Вчера ещё видел выступление А.Силуанова, так он говорит через 10 лет как европейские пенсионеры, наши жить будут. Путешествовать , детям и внукам помогать. Пенсия будет достойной говорит. На вопрос сколько конкретно, затруднялся ответить точно, правда. Но в районе 20 сказал средняя. Правда если посчитать, даже современный уровень инфляции то это будет даже меньше чем сейчас в реальном выражении. Но им веднее. А пешие туры ни кто ещё не отменял.
А пешие туры ни кто ещё не отменял.
Ну да, своим ходом на кладбище
Ещё одни синоптики нашлись. Сказка про белого бычка.