Фото: Ирина Редько/vk.com/barneos22
Разрушительный ураган, который обрушился на Барнаул вечером 23 июня, может повториться уже на следующей неделе — "рецидив" наиболее вероятен 11 или 12 июля.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в данный момент наиболее вероятными датами повторения бури являются следующие среда или четверг. Об этом говорит складывающаяся синоптическая ситуация.
Дело в том, что на следующей неделе в крае сложатся схожие погодные условия с тем, что мы имели во второй половине июня — установится жара и прогнозируются сильные грозы и ветер.
Напомним, что температуры воздуха поднимутся в регионе уже в ближайшие выходные. К понедельнику дневные температуры перевалят за +30 градусов. Вероятнее всего, в крае будет объявлено штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. А к середине недели в регион, как ожидается, вернутся грозы со шквалистым усилением ветра.
В этом контексте стоит ждать объявления штормового предупреждения и ввиду ухудшения погодных условий.
Напомним, что вечером 23 июня Барнаул оказался под ударом разрушительного урагана, в результате которого часть города оказалась без электричества. Также были повалены сотни деревьев. В самом центре Барнаула произошло обрушение строительного крана, в результате чего погиб крановщик.
После того урагана на год был закрыт барнаульский дендрарий, где также было повалено множество деревьев.
Комментарии
чой-та? научились такие бури предсказывать? А, заливали, что "внезапно", "непрогнозируемо". По ходу дела, кто-то в тыкву получил за то, что вспышку "про..пустили"?
Они теперь года 3 будут каждой тучи шугаться.