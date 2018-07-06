Фото: Ирина Редько/vk.com/barneos22

Разрушительный ураган, который обрушился на Барнаул вечером 23 июня, может повториться уже на следующей неделе — "рецидив" наиболее вероятен 11 или 12 июля.

Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в данный момент наиболее вероятными датами повторения бури являются следующие среда или четверг. Об этом говорит складывающаяся синоптическая ситуация.

Дело в том, что на следующей неделе в крае сложатся схожие погодные условия с тем, что мы имели во второй половине июня — установится жара и прогнозируются сильные грозы и ветер.

Напомним, что температуры воздуха поднимутся в регионе уже в ближайшие выходные. К понедельнику дневные температуры перевалят за +30 градусов. Вероятнее всего, в крае будет объявлено штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. А к середине недели в регион, как ожидается, вернутся грозы со шквалистым усилением ветра.

В этом контексте стоит ждать объявления штормового предупреждения и ввиду ухудшения погодных условий.

Напомним, что вечером 23 июня Барнаул оказался под ударом разрушительного урагана, в результате которого часть города оказалась без электричества. Также были повалены сотни деревьев. В самом центре Барнаула произошло обрушение строительного крана, в результате чего погиб крановщик.

После того урагана на год был закрыт барнаульский дендрарий, где также было повалено множество деревьев.