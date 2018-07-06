Фото: gazettco.com

Суд в Алтайском крае приговорил жителя региона к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима за надругательство над детьми, а также изготовление и распространение детской порнографии.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 49-летнему злоумышленнику инкриминировали целый ряд статьей Уголовного кодекса — использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов; насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего; развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; незаконное хранение боеприпасов.

"Следствием и судом установлено, что с 2008 по 2017 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера и иные действия против половой неприкосновенности в отношении малолетних мальчиков в возрасте от 7-ми до 12-ти лет. При этом он снимал все происходящее на видео. Кроме того, осужденный регистрировался в социальных сетях под разными именами от лица несовершеннолетних и знакомился с детьми, высылая им отснятое фото и видео порнографического характера, а также ведя переписку на интимные темы. Всего от преступных действий насильника пострадало 14 детей", — отмечают в СКР.

Во время следствия была также установлена причастность обвиняемого к хранению боеприпасов – патронов и взрывчатого вещества.

"По результатам психолого-психиатрической экспертизы осужденный признан лицом с имеющимися у него психическими отклонениями в виде педофилии. Своей вины он не признал", — добавляют в Следственном комитете.