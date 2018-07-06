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Управление Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю сообщило о том, что в регионе мошенники вымогают деньги у предпринимателей от имени сотрудников ведомства.

В пресс-службе УФНС РФ по краю уточнили, что злоумышленники звонят бизнесменам, в частности владельцам кафе и ресторанов, представляются начальником или заместителем инспекции и просят бизнесменов организовать обед для высокопоставленных гостей. При этом мошенники настаивают, чтобы на столе был алкоголь определенной марки. Когда владелец заявления говорит, что такого в меню нет, злоумышленники предлагают перевести им денег на банковскую карту, номер телефона или киви-кошелек, заявляя, что купят алкоголь самостоятельно.

После того, как лже-сотрудники УФНС получают деньги, они перестают выходить на связь.

В ведомстве просят налогоплательщиков не поддаваться на уловки мошенников и помнить, что такое поведение со стороны действительных сотрудников налоговых органов абсолютно недопустимо.

По словам заруководителя краевой налоговой Сергея Сметанникова, использование служебного положения в личных целях является нарушением законодательства, которое повлечет за собой служебную проверку, увольнение сотрудника и привлечение его к уголовной ответственности.

О таких случаях, а также о поведении налоговых служащих, которое вызывает подозрение на коррупционные действия, граждане должны сообщают в УФНС России по региону и в правоохранительные органы.